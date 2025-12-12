Pimec demana posar el focus en la productivitat davant la "inflació persistent"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha demanat que es posi el focus en la productivitat davant l'actual context d'"inflació persistent", en un comunicat aquest divendres.
Ha reaccionat d'aquesta manera a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que es va situar en el 2,6% al novembre.
La patronal ha assenyalat que la divergència de preus amb Europa pot tenir efectes negatius sobre la competitivitat "si no es corregeix amb guanys d'eficiència".