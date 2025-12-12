Publicat 12/12/2025 15:34

Pimec demana posar el focus en la productivitat davant la "inflació persistent"

Pimec ha demanat que es posi el focus en la productivitat davant l'actual context d'"inflació persistent", en un comunicat aquest divendres.

Ha reaccionat d'aquesta manera a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que es va situar en el 2,6% al novembre.

La patronal ha assenyalat que la divergència de preus amb Europa pot tenir efectes negatius sobre la competitivitat "si no es corregeix amb guanys d'eficiència".

