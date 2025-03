Pimec demana millorar les polítiques d'ocupació: "Continuem tenint molt marge de millora"

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha demanat avançar en la millora de les polítiques actives d'ocupació: "Malgrat el relatiu bon comportament de l'atur registrat i l'afiliació en el mes de febrer, continuem tenint molt marge de millora".

En un comunicat d'aquest dimarts, la patronal ha alertat que, malgrat l'augment de prestacions i subsidis per desocupació, cal apostar més per polítiques que redueixin les dificultats de les empreses per cobrir llocs de feina.

Ginesta també ha valorat que Catalunya ha registrat "el millor mes de febrer dels últims tres anys", ja que l'atur ha baixat en 2.318 persones (-0,69%) respecte al gener.