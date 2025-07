Pimec demana més sensibilitat amb les pimes en el nou pressupost de la UE 2028-2034

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha celebrat l'"ambició global" del nou pressupost de la Unió Europea entre 2028 i 2034, tot i que ha demanat més sensibilitat amb les pimes, en un comunicat aquest dijous.

El pressupost s'enfila a prop de 2 bilions d'euros a preus corrents, per sobre dels 1,2 bilions per al període 2021-2027.

La patronal liderada per Antoni Cañete ha lamentat que en els darrers anys han desaparegut instruments específics per a les pimes com el programa Cosme o l'SME Instrument, i que la Finestreta de Pimes de l'InvestEU ha exhaurit els seus recursos.

Per això, ha reclamat que es recuperin i s'ampliïn programes concrets per a pimes durant el tràmit legislatiu i el desplegament del nou marc financer plurianual.

D'altra banda, ha criticat l'"absència de propostes més innovadores" com una taxa sobre els visats Schengen o noves figures impositives sobre grans empreses tecnològiques i de comerç electrònic.