Pimec demana una llei estatal per impulsar el creixement de les pimes a Espanya

Una de cada tres empreses han aconseguit créixer en els últims 5 anys, segons una enquesta
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha demanat l'aprovació d'una llei estatal de creixement empresarial que situï la dimensió de les empreses entre les prioritats de la política econòmica i que faciliti que les pimes espanyoles guanyin grandària.
Ho ha explicat el president de Pimec, Antoni Cañete, aquest dimecres a Madrid, en la presentació de l'informe 'Dimensión empresarial: diagnóstico y propuestas', a la qual ha assistit juntament amb el president de l'Observatori de la Pime a Catalunya, Oriol Amat, i el delegat permanent de Pimec a Madrid, Ferran Bel, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
Cañete ha detallat que no es tracta d'aconseguir que les petites empreses creixin de manera artificial, sinó que cap empresa "amb mercat, projecte i voluntat de créixer" no ho pugui fer per l'entorn.
Ha dit que Espanya compta amb empresaris que volen guanyar dimensió, invertir, contractar i internacionalitzar-se, però que "massa vegades es troben amb una nova obligació, una nova càrrega administrativa o un cost més elevat precisament quan fan el salt".
VOLUNTAT DE CRÉIXER
Segons una enquesta feta amb motiu de l'estudi a 348 empreses, un 74,6% preveu augmentar la seva dimensió en els pròxims 5 anys, tres de cada quatre, mentre que en els últims anys, el 35,2%, o una de cada tres, assegura haver-ho aconseguit.
Les empreses han situat la burocràcia i la regulació excessiva com el principal obstacle (21,5%), seguides d'una "fiscalitat desincentivadora" (20,2%), els marges insuficients (18,2%) i les dificultats per captar i retenir talent (16,7%).
Segons les dades de l'enquesta, el 45,3% del total també afirma que no ha rebut cap suport específic per afavorir aquest creixement.
LLEI DE CREIXEMENT
Per Pimec, la llei de creixement empresarial ha d'incloure una simplificació administrativa i regulatòria, mesures fiscals per incentivar la inversió i un accés més gran a finançament, i també abordar la professionalització, la innovació, el talent i la internacionalització.
La patronal ha demanat revisar els llindars regulatoris vinculats a la grandària de les empreses, especialment els associats a les empreses de 50 i 250 treballadors, per evitar que l'augment de plantilla "comporti salts abruptes en les obligacions normatives".
També ha plantejat la creació d'una finestreta única empresarial europea en la qual les empreses aportin documentació, i evitar així que ho hagin de fer de manera reiterada.