Pimec demana harmonitzar la normativa europea per facilitar l'accés de les pimes al mercat únic

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

Pimec ha demanat harmonitzar la normativa europea per facilitar l'accés de les pimes al mercat únic amb motiu del Consell de Competitivitat, que se celebrarà aquest dijous per debatre l'estratègia per al mercat marcada per la Comissió Europea (CE).

En un comunicat d'aquest dimecres, la patronal catalana ha destacat la necessitat que els països membres comptin amb "un document elaborat per la CE que serveixi de guia a l'hora de traslladar la normativa".

L'entitat considera que, "per desgràcia, les mesures per fer front a l'elevada fragmentació són insuficients".

A causa d'una normativa europea complexa, la patronal ha valorat "positivament les iniciatives de simplificació administrativa" com les lleis òmnibus I i II, publicades el passat mes de febrer.

'SMALL-MID CAPS'

En referència a la nova definició de les empreses 'small-mid caps', proposada per la CE, Pimec ha reclamat "que no sigui en detriment de les empreses de menys dimensió".

En aquest sentit, Pimec s'ha decantat perquè es legisli pensant primer en les empreses més petites, les pimes, i que "continuïn gaudint d'ajuts i de mesures de suport específiques per la seva grandària".