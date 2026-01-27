Pimec demana una gestió del turisme basada en la sostenibilitat i l'ús intel·ligent de dades

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reivindicat aquest dimarts la necessitat d'un "canvi de paradigma" en la gestió del turisme, de manera que es faci amb criteris basats en la sostenibilitat i l'ús i anàlisi intel·ligent de les dades en el sector, informa en un comunicat.
Ha estat durant la jornada amb el títol 'La transformació com a eina per crear futur', en el IV Pimec Turisme Hub de l'Economia del Visitant, que ha tingut com a objectiu debatre sobre la importància d'avançar cap a models de gestió que facin compatibles el turisme amb la vida quotidiana i el medi ambient.
El president de Pimec Turisme, Carlos Rabaneda, ha manifestat que "cal segmentar el turisme i donar-li capacitat de focus", perquè existeixen diferents instal·lacions, experiències, clients i, en el cas de Catalunya, diferències geogràfiques que s'han de tenir en compte a l'hora de prendre decisions i impulsar el sector.
Rabaneda ha posat l'accent en l'ús de les dades com a eina per "optimitzar les estratègies del present i del futur", incidint en els reptes del sector com l'actualització de la llei del turisme, l'equilibri territorial, i l'aposta per la col·laboració públic-privada.
L'acte també ha comptat amb la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, que ha insistit que aquest canvi només serà possible si s'aconsegueix "no ser una destinació antipàtica", mantenint el seu estatus de líder en la gestió de polítiques turístiques, amb condicions laborals dignes i sostenibilitat, en les seves paraules.