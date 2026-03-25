Pimec demana un "desplegament àgil" i recursos per a pimes després de l'aprovació de la factura electrònica

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reclamat un "desplegament àgil" i amb recursos per a les pimes després de l'aprovació del reial decret que estableix l'obligatorietat de la factura electrònica entre empreses i professionals, en el marc de la llei Crea i Creix, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'organització empresarial celebra que finalment es materialitzi aquesta mesura "llargament reivindicada" i confia que el reglament que ha de desenvolupar els seus aspectes tècnics es publiqui com més aviat millor.
No obstant això, Pimec adverteix que l'efectivitat de la factura electrònica "dependrà del correcte desplegament i dels recursos disponibles per fer-la viable" per al conjunt del teixit empresarial, especialment per a les microempreses i autònoms.
En aquest sentit, ha recordat que els períodes mitjans de pagament a Espanya "es continuen situant al voltant dels 80 dies, per sobre del límit legal, fet que impacta directament en la liquiditat i la competitivitat de les pimes".
El president de Pimec i de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), Antoni Cañete, ha assenyalat que la factura electrònica és "una eina necessària per millorar la transparència i el control dels pagaments".