Pimec demana un "compromís legislatiu" que afavoreixi el creixement empresarial

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat als partits polítics catalans i del conjunt d'Espanya un "compromís legislatiu" per crear una llei d'impuls al creixement empresarial davant el dèficit de creixement que afecta la competitivitat, en les seves paraules.
Ho ha dit aquest dimecres en la presentació d'un informe sobre la dimensió de les pimes a Catalunya, acompanyat del president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, en què ha destacat que han enviat els resultats del treball a partits catalans i espanyols, i ha exigit tenir uns pressupostos a Catalunya i Espanya, després de recordar que "hi ha milions d'euros en joc" per a les pimes.
Cañete ha recordat que el 99,8% de les empreses catalanes són pimes i el 94% són micropimes, de menys de 10 treballadors, amb una diferència de 10 punts respecte a Alemanya, per la qual cosa ha reclamat "oportunitats per créixer en dimensió i eliminar frens".
112 PROPOSTES
En aquest sentit, Amat ha enumerat algunes de les 112 propostes de l'informe perquè les empreses catalanes puguin augmentar la seva grandària, cosa que "genera un cercle virtuós en el qual hi ha més innovació i internacionalització, fet que comporta més productivitat, finançament, resiliència i benestar".
Algunes d'aquestes recomanacions són la formació per a directius en estratègia, finances i internacionalització, un model de formació dual universitària, ajuts a la digitalització, impulsar laboratoris d'innovació compartits, espais de testeig per a pimes o el Pla Català de Talent Pime, amb incentius a la contractació de perfils joves i tècnics.
En l'apartat de factors externs, reclamen una simplificació administrativa i digitalització de tràmits, reduir costos notarials i registrals, una finestreta única digital efectiva, fixar terminis màxims per als tràmits, digitalitzar processos de contractació pública i un observatori de simplificació mitjançant col·laboració públic-privada.
DIFICULTATS PER CRÉIXER
El 74,6% dels enquestats asseguren tenir la voluntat de créixer en els pròxims anys, però s'han trobat dificultats per fer-ho i només el 35,2% ho ha fet de manera reeixida en els últims 5 anys.
Així mateix, el 45% afirma no haver rebut cap ajuda relacionada amb el creixement i la innovació.
BARRERES
Els enquestats assenyalen com les principals barreres per al creixement la burocràcia (19,2%), la manca de personal qualificat (18,8%) i la fiscalitat (14,4%), segons els enquestats.
També sostenen que hi ha discursos polítics o institucionals que generen desconfiança cap al món empresarial (16,1%) i una manca de reconeixement social a qui emprèn (16,1%).
INCENTIUS FISCALS
En resposta, Amat ha destacat que una de les mesures més efectives per revertir aquesta situació són incentius fiscals perquè les empreses reinverteixin el benefici en creixement, innovació, digitalització, internacionalització i formació, una fórmula que considera millor que distribuir dividend.