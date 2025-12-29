Pimec demana a la CE mesures "més ambicioses" més enllà del Pla Europeu d'Habitatge Assequible

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat positivament el Pla sobre Habitatge Assequible que ha presentat recentment la Comissió Europea (CE), però ha reclamat mesures "més ambicioses i consensuades amb el sector privat", informa en un comunicat aquest dilluns.
En aquest context, la patronal celebra la proposta, que contempla diverses polítiques per augmentar l'oferta d'habitatge, com la simplificació administrativa, l'increment d'inversió pública, ajudes estatals a la construcció d'habitatge i mesures fiscals punitives per evitar conductes especulatives.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que l'habitatge és "un factor de competitivitat, motor de creixement i element de benestar i cohesió social", i ha afegit que ja és hora que la Comissió Europea passi dels titulars i les paraules a mesures concretes i accions ambicioses, textualment.
Al marge d'aquestes línies de treball proposades, Pimec manifesta la necessitat d"augmentar els estímuls fiscals" a la inversió en habitatge, a la renovació d'edificis, al lloguer de llarga durada i a la posada al mercat d'immobles buits.
PROMOCIÓ I CONSTRUCCIÓ
També demana que les mesures del Pla sobre Habitatge Assequible tinguin en compte el sector de la promoció i la construcció d'habitatge, "que juga un paper clau en l'oferta i està format per petites i mitjanes empreses".
En aquest sentit, l'entitat reivindica el rol dels operadors privats en la millora i execució de les línies proposades al Pla, així com la col·laboració públic-privada en el desplegament dels futurs fons i ajudes públiques ampliades pel sector.