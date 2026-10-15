Pimec demana blindar l'educació dels cicles polítics per "garantir el futur del país"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reclamat blindar l'educació dels cicles polítics per "garantir el futur del país" en una jornada en la qual han participat la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, i els exconsellers d'Educació Meritxell Ruiz, Irene Rigau i Ernest Maragall, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit que l'educació és "la millor inversió de futur" i que les societats que més progressen són les que formen les persones amb coneixements i capacitat crítica.
Niubó ha reivindicat la corresponsabilitat del conjunt de la societat en la millora de l'educació i ha defensat que es garanteixi l'estabilitat i continuïtat de les polítiques educatives.
Ruiz, per la seva banda, ha valorat la tasca del professorat i ha defensat l'autonomia dels centres, el lideratge pedagògic i l'avaluació com els elements clau per millorar la qualitat educativa.
Rigau ha reivindicat la cultura de l'esforç, la formació del professorat i una connexió més gran entre escoles i empreses, i Maragall ha demanat adaptar el sistema educatiu a les transformacions socials.