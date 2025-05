Pimec defensarà al Congrés la "inviabilitat" de la reducció de la jornada laboral

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

Pimec ha anunciat que defensarà davant els grups del Congrés la "inviabilitat" de la proposta de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres, informa la patronal catalana en un comunicat.

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit que la proposta suposa "un increment insostenible dels costos laborals per a les pimes, especialment les microempreses i els sectors amb més dificultats per aplicar-la".

A més, "no respon a la realitat econòmica ni al context actual de les empreses, caracteritzat per una elevada incertesa i l'impacte d'una guerra aranzelària que posa en risc la competitivitat".

Cañete ha insistit que la principal preocupació als carrers "no és la jornada laboral, sinó la necessitat de tenir millors salaris".

Pimec critica que el text aprovat "no conté mecanismes essencials per a la gestió flexible de la jornada laboral", com la distribució irregular o les hores extraordinàries, i critica textualment que s'ignori la necessitat d'adoptar en la dimensió empresarial les polítiques laborals.