Pimec defensa que la norma europea de morositat beneficiï tots els productes agroalimentaris

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

Pimec assegura que vetllarà perquè les mesures del projecte de reglament europeu contra la morositat de la Comissió Europea "beneficiï tots els productes del sector agroalimentari", informa en un comunicat d'aquest divendres.

La patronal ha defensat el projecte de llei sobre un termini màxim de pagament de 30 dies per als productes no peribles, com ja passa amb els peribles, per reduir el termini de 60 dies fixat per a aquests productes en la Directiva 2019/633 sobre pràctiques deslleials en la cadena alimentària.

Pimec, que té una delegació a Brussel·les i la vicepresidència de la patronal europea de pimes SME United (Antoni Cañete), "valora positivament la reducció del termini" i s'ha mostrat contrària a les esmenes presentades que van en sentit contrari.

El projecte es votarà en la comissió de mercat interior del Parlament Europeu del 21 de març, per la qual cosa la patronal insta el grups a defensar que s'escurci aquest termini, fet que "beneficiaria la viabilitat i la competitivitat de les pimes del sector agroalimentari", i demana tramitar-lo abans de les eleccions europees del juny.