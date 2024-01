Pimec defensa incentivar les empreses que situïn la seu social on desenvolupen la seva activitat

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Pimec és partidària d'incentivar les empreses que situïn la seu social al lloc on desenvolupen l'activitat, per promoure el retorn d'aquelles que van deixar Catalunya per motius polítics o fiscals.

Després que Junts ha proposat aquest dimarts sancionar les empreses que no tornin a Catalunya, fonts de la patronal han recordat a Europa Press que ja van fer la seva proposta, consistent a incentivar aquelles que situïn la seu social on desenvolupen la seva activitat empresarial.

L'objectiu és "posar fi al dúmping fiscal" entre comunitats autònomes i afavorir el retorn de les empreses.