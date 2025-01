Pimec defensa la col·laboració públic-privada per transformar el sistema d'FP

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha defensat la col·laboració públic-privada com un element estratègic per a l'èxit de la transformació del sistema de formació professional (FP) en la trobada organitzada per Pimec Formació i Ocupació aquest dimecres, segons un comunicat de la patronal.

La jornada, celebrada a l'auditori de la seu de l'entitat amb el títol 'Plenari de Pimec Formació i Ocupació. Quin Sistema de Formació Professional tindrem el 2025?', ha abordat els reptes de la nova FP i la seva connexió amb les necessitats de les empreses.

Uns 160 centres i entitats privades del sistema d'FP català han participat en l'acte, en el qual la presidenta de Pimec Formació i Ocupació, Imma Estivill, ha subratllat la importància d'"aprofitar tota la capacitat del sistema formatiu i de continuar sumant esforços mitjançant la col·laboració public-privada".

La directora de l'Àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, ha explicat que l'entitat treballa conjuntament amb els centres formatius i també amb les empreses "per conèixer les necessitats del teixit productiu en l'àmbit formatiu, impulsar aliances estratègiques i detectar necessitats formatives".

El secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Paco Ramos, ha mostrat el seu compromís per millorar el sistema d'FP: "Conjuntament, definirem les millores normatives i altres realitats per donar resposta" a les demandes.