Pimec critica que a Catalunya no s'aprofiten les "oportunitats de creixement" econòmic

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha criticat que a Catalunya hi hagi 21.900 desocupats el quart trimestre del 2025 respecte al mateix període de l'any anterior, situant la xifra total de desocupats en 351.200, i ha afirmat que no s'aprofiten "oportunitats de creixement" al territori.
Ha reaccionat d'aquesta manera en una roda de premsa a la publicació aquest dimarts de les dades de l'enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2025, que mostra que l'atur va baixar en 900 persones a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,24%.
"És un any dolent perquè, tot i que incrementem el nombre d'ocupats i afiliats, es posa en relleu que el nostre país no està aprofitant les oportunitats de creixement sostingut, i de persones disposades a treballar, n'hi ha, com indica el creixement de població activa", ha resolt.