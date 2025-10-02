Pimec creu que la reducció de l'atur podria ser superior amb millors polítiques d'ocupació

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorat positivament les dades de l'atur del mes de setembre, però ha dit que "aquesta reducció podria ser superior si les polítiques d'ocupació hi haguessin ajudat més", informa la patronal en un comunicat.
Així ha reaccionat a les dades d'aquest dijous, que indiquen que l'atur va baixar a Catalunya en 5.293 persones al setembre (-1,62%) respecte a l'agost, mentre que la Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 14.869 afiliats en relació amb el mes anterior (+0,39%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.863.651.
"Catalunya té una taxa d'atur molt per sobre que molts països europeus i alhora tenim empresaris i empresàries amb dificultats per cobrir vacants", ha dit Ginesta després de demanar que les polítiques d'ocupació promoguin que els desocupats s'incorporin a sectors amb manca de mà d'obra.