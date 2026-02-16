Pimec creu que la mesura de Salut permet "optimitzar la durada dels processos de la baixa laboral"

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat positivament la mesura anunciada per la Conselleria de Salut de la Generalitat per "optimitzar la durada dels processos de la baixa laboral", una iniciativa que a parer seu respon a la necessitat d'actuar amb urgència davant el creixent impacte de la incapacitat temporal sobre les persones treballadores i la competitivitat del teixit empresarial.
L'entitat considera que la proposta "aborda un dels principals reptes del sistema: agilitar els processos de diagnòstic i tractament per reduir demores innecessàries i facilitar la recuperació de la salut en el menor temps possible i amb totes les garanties mèdiques", informa en un comunicat aquest dilluns.
Pimec subratlla que optimitzar la durada de les baixes "no significa, en cap cas, forçar reincorporacions prematures, cosa que seria perjudicial tant per a les persones com per a les empreses".
Aquest posicionament, afirmen, s'emmarca en les reivindicacions que la patronal ha traslladat recentment al Govern i als grups parlamentaris, que inclouen canvis legislatius per fer front a l'impacte estructural de les baixes laborals.
En l'última dècada, "la incapacitat temporal ha experimentat un creixement sostingut que suposa una càrrega significativa per a la competitivitat, especialment en el cas de les pimes i les persones autònomes".