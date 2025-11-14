Publicat 14/11/2025 16:18

Pimec creu que la "divergència" de preus amb Europa deteriora la competitivitat d'Espanya

Archivo - Diversos productes amb diners en efectiu
Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorat que la "divergència" de preus amb la zona euro està deteriorant la competitivitat d'Espanya, segons ha considerat aquest divendres en un comunicat.

Així ha reaccionat a les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que en el conjunt d'Espanya va pujar fins al 3,1% respecte a fa un any, mentre que a Catalunya es va mantenir en el 2,6%.

La patronal ha subratllat la necessitat d'impulsar la productivitat de l'economia, ja que en cas contrari es veurà afectada la revisió de salaris.

