Pimec creu que la "divergència" de preus amb Europa deteriora la competitivitat d'Espanya

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat que la "divergència" de preus amb la zona euro està deteriorant la competitivitat d'Espanya, segons ha considerat aquest divendres en un comunicat.
Així ha reaccionat a les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que en el conjunt d'Espanya va pujar fins al 3,1% respecte a fa un any, mentre que a Catalunya es va mantenir en el 2,6%.
La patronal ha subratllat la necessitat d'impulsar la productivitat de l'economia, ja que en cas contrari es veurà afectada la revisió de salaris.