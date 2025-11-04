Pimec creu que Catalunya no creix tot el que podria pels "dèficits" del mercat laboral

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha lamentat que Catalunya creix econòmicament menys del que podria pels "dèficits" que hi ha al mercat de treball i en les polítiques d'ocupació.
Així ho ha expressat aquest dimarts en un comunicat arran de les dades d'atur del mes d'octubre, que va pujar a Catalunya en 2.423 persones a l'octubre (+0,75%) respecte al setembre, després de baixar un 1,62% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 324.495.
"Tenim un comportament millor que l'economia d'altres països competitius del nostre entorn, però no som capaços d'alinear aquest creixement amb una millora del mercat de treball i de la capacitat de les empreses per guanyar en dimensió", ha afegit Ginesta.