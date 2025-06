Pimec crea Pimes Plus per institucionalitzar la relació amb "grans empreses amb esperit pime"

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

Pimec ha creat Pimes Plus, un espai per institucionalitzar la relació amb "grans empreses amb esperit pime", és a dir, aquelles empreses que, textualment, comparteixen valors i compromisos propis de les pimes, informa en un comunicat aquest divendres.

La patronal presidida per Antoni Cañete ha explicat que d'aquesta manera reafirma el seu propòsit de "fer grans les pimes" amb aliances i models de col·laboració que permetin multiplicar oportunitats.

Com a part d'aquesta estratègia, Pimec lliurarà aquest any la primera edició del Premi Pimes Plus al president de Grup Hotusa, Amancio López.

Aquests guardons reconeixen "una gran empresa que hagi destacat" per la seva contribució al creixement, enfortiment o internacionalització de pimes catalanes, o per promoure models de cadena de valor més justs i cooperatius.

Està previst que el premi es lliuri en el marc dels Premis Pimec, que se celebraran el 12 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona.