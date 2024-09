Pimec crea un hub per analitzar l'impacte econòmic del turisme amb rigor i "lluny del frontisme"

Pimec Turisme Hub de l'Economia del Visitant vol passar "de rebre visitants a atreure visitants"



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha presentat aquest divendres Pimec Turisme Hub de l'Economia del Visitant, per analitzar amb rigor i "lluny del frontisme" l'impacte econòmic del sector que el 2023 va generar una despesa de 27.300 milions d'euros a Catalunya amb la visita de 48 milions de turistes i 190 milions de pernoctacions.

"Entendre la realitat del turisme amb rigor i lluny del frontisme és necessari per ser més competitius i sostenibles", ha explicat el president de Pimec, Antoni Cañete, en una roda de premsa al Col·legi d'Economistes de Catalunya amb motiu del Dia Mundial del Turisme, i a la qual han assistit la presidenta de Pimec Turisme, Isabel Galobardes, i el vocal de la sectorial, Ángel Díaz.

Cañete ha explicat que el nou hub és un instrument informatiu que permetrà donar una visió profunda d'un sector important amb dades sobre geolocalització que fins ara no s'havien analitzat: "No podem estigmatitzar el sector i cal començar a parlar de l'economia del visitant perquè així ho corroboren les dades".

Isabel Galobardes ha destacat la necessitat de saber més, no només del turisme, sinó de les xifres que es deriven d'aquesta activitat, perquè considera que el futur marca grans reptes que passen per governar els riscos i impactes del turisme.

"L'activitat turística és un motor econòmic estratègic a Catalunya, però per mantenir-la competitiva i sostenible hem de conèixer com funciona i els seus impactes reals", ha dit.

INFORMES TRIMESTRALS

Ángel Díaz ha assegurat que identificar i avaluar bosses de demanda (per exemple, saber si els turistes pernocten en habitatges propis o cases de familiars) permet al sector passar "de rebre visitants a atreure visitants" i complir els tres objectius que veu en el sector: competitivitat, benestar i reconeixement.

L'objectiu del hub és elaborar informes trimestrals mitjançant nous indicadors que analitzin l'economia del visitant i les bosses de demanda, ha afegit.

El 2023 Catalunya va rebre més de 48 milions de turistes, que van generar prop de 190 milions de pernoctacions i una despesa total de 27.300 milions d'euros, ha explicat el vocal de Pimec Turisme.

MARQUES TURÍSTIQUES

Entre les marques turístiques, Barcelona va generar 44,6 milions de pernoctacions, Costa Brava 37,6, Costa Daurada 34,1, Costa Barcelona 27,8, Pirineus 20,5, Paisatges Barcelona 14,3, Terres de l'Ebre 5,9, Terres de Lleida 3 i Vall d'Aran 1,8.

Barcelona va rebre el 27,1% dels turistes, va generar el 23,5% de les pernoctacions i el 41,1% dels ingressos.

D'altra banda, el 44,1% de les pernoctacions correspon a turistes de tot Espanya, però el 79,3% de la despesa dels visitants la van fer els turistes estrangers.

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

El 45,4% de les pernoctacions va tenir lloc en hotels, hostals, apartaments, càmpings, turisme rural; un 19,1% en habitatges d'ús turístic i llars compartides; un 10,1% en habitatges en propietat i un 25,4%, en cases de familiars i amics: "Això vol dir que un 35,5% dels que van visitar Catalunya el 2023 no van pagar per l'allotjament", segons Díaz.

Per això, ha destacat que el nou hub serveix perquè emergeixin realitats que no es coneixien, i també per concretar l'impacte territorial en relació amb altres àmbits com la mobilitat i l'habitatge.