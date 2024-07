Pimec considera una "molt mala notícia" l'augment interanual de la taxa d'atur

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha definit com una "molt mala notícia" l'augment interanual de la taxa d'atur a Catalunya en el segon trimestre d'aquest any, que s'ha situat en el 9,41%, respecte al 8,44% d'un any enrere.

Ha reaccionat d'aquesta manera en una roda de premsa aquest divendres a les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostren que l'atur a Catalunya va baixar en 800 persones durant el segon trimestre del 2024 i la taxa d'atur es va reduir fins al 9,41% --respecte al 9,48% del primer trimestre del 2024--, fins a arribar als 395.300 desocupats.

La patronal ha alertat que la reducció de la jornada laboral que el Govern central està negociant amb els agents socials "pot empitjorar" la situació.