Pimec Comerç veu "necessària" la suspensió de les llicències de supermercats 24 hores a Barcelona

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Pimec Comerç ha valorat que la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre durant un any la concessió de noves llicències d'autoserveis i superserveis amb activitat les 24 hores és una mesura "necessària per preservar l'equilibri comercial de la ciutat i protegir el model de negoci de proximitat".
L'entitat considera que la proliferació d'aquests establiments a determinades zones de Barcelona "ha contribuït a processos de saturació comercial generant impactes sobre la convivència, el model urbà i la diversitat comercial dels barris", informa Pimec en un comunicat aquest dimecres.
Per això, defensa l'impuls de polítiques públiques que garanteixin un desenvolupament comercial "equilibrat, sostenible i compatible i que preservi el comerç local com un element de cohesió social", activitat econòmica i identitat dels barris.
Així mateix, ha reclamat intensificar les inspeccions i mecanismes de control sobre aquesta mena d'establiments ja existents per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria comercial, laboral, fiscal i de convivència.
La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha afirmat que Barcelona necessita "preservar un model comercial divers, arrelat i de qualitat", i ha manifestat que la regulació comercial ha de garantir una convivència equilibrada entre activitat econòmica, qualitat urbana i sostenibilitat del model de ciutat.