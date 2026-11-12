Pimec Comerç exigeix mantenir els llums i les activitats de Nadal a la plaça Catalunya de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec Comerç ha exigit aquest dijous a l'Ajuntament de Barcelona mantenir la il·luminació i la programació de les activitats de Nadal previstes a la plaça Catalunya per no perjudicar l'activitat comercial de proximitat durant una de les campanyes més importants de l'any.
En un comunicat, expressa preocupació per la possibilitat que el consistori modifiqui els plans inicials, ja que la plaça és un dels "principals punts de connexió" comercial de la ciutat i qualsevol alteració pot afectar els fluxos de visitants cap a altres zones.
La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha defensat que la il·luminació i les activitats de Nadal són "eines essencials de dinamització comercial" per atreure visitants i reforçar els eixos comercials, per la qual cosa ha instat l'Ajuntament a esgotar les vies de diàleg amb el sector.
ALDARULLS DESPRÉS DE LA VAGA DE L'11N
Així mateix, l'entitat ha reiterat el seu respecte pel dret de manifestació però ha defensat que ha de ser compatible amb el comerç i la mobilitat, a banda de condemnar els aldarulls i actes vandàlics contra establiments registrats a l'entorn de la plaça durant la vaga general de l'11 de novembre.
"La convivència dels diferents usos de l'espai públic és una responsabilitat de les administracions", ha afirmat Gregori, que ha reclamat que es garanteixi el dret de protesta sense perjudicar ni comprometre la seguretat dels negocis.
En cas que finalment calgui introduir canvis, Pimec Comerç considera imprescindible impulsar alternatives que mantinguin la capacitat d'atracció comercial de la plaça i reforcin la dinamització als diferents barris, posant-se a disposició del consistori per buscar solucions.