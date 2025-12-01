Pimec Comerç i el CCAM presenten Verifactu a 60 empresaris del sector del comerç

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Pimec Comerç, juntament amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat, ha reunit aquest dilluns 60 empresaris per acompanyar el sector en la correcta implementació de les novetats en matèria de facturació digital i la normativa Verifactu.
En l'esdeveniment, a la seu de Pimec, les empreses han pogut aprofundir en els requisits que han de complir en les aplicacions certificades o conèixer les solucions tecnològiques per implementar aquests canvis, entre d'altres, segons ha explicat l'entitat en un comunicat.
La directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri, ha destacat la necessitat de donar les "eines i recursos" perquè el sector avanci en matèria de digitalització de cara a les novetats que entraran en vigor l'1 de gener del 2026.
La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, per la seva banda, ha destacat que la digitalització és una aliada per al comerç de proximitat, tot i que ha destacat la necessitat que vagi de la mà d'un acompanyament tècnic i formatiu que "faciliti que cap comerç es quedi enrere".
A l'acte hi han acudit diferents empresaris que ja han implementat aquests canvis, i que han presentat la seva experiència, des dels reptes que s'han trobat fins als principals avantatges que han percebut en termes d'agilitat i control administratiu.