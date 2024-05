Pimec celebra que la seva entrada en el CES "consolida la seva participació en el diàleg social espanyol"

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Pimec ha celebrat que la seva entrada en el Consell Econòmic i Social (CES) "consolida la seva participació en el diàleg social espanyol", després que el Govern central ha decretat incloure-hi les organitzacions empresarials més representatives de cada comunitat autònoma.

El president de la patronal catalana, Antoni Cañete, ha assegurat que és "una fita històrica després de molts anys treballant per a una representació real, justa i amb veu pròpia", en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha aplaudit que les empreses amb menys dimensió tinguin veu pròpia "allà on es prenen les decisions que més les afecten" i ha expressat el seu compromís perquè les pimes participin en l'àmbit estatal.

L'executiu de Pedro Sánchez dona tres mesos al ple del Consell Econòmic i Social (CES), fins al pròxim 22 d'agost, per modificar el seu reglament de funcionament intern, segons ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

GRUPS

El CES està integrat per 61 membres, inclòs el seu president, repartits en quatre grups: un per a les organitzacions sindicals; un altre per a les empresarials; un tercer per al sector agrari, el pesquer, els consumidors i el sector de l'economia social; i, finalment, sis membres en condició d'experts en les matèries competència del Consell.

L'entrada d'organitzacions empresarials autonòmiques reduirà previsiblement el nombre de consellers que actualment tenen les patronals CEOE i Cepyme, que avui dia conformen el grup empresarial.