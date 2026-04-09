Pimec celebra la nova llei de multireincidència però demana més recursos i coordinació judicial

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec valora positivament la llei que regula la multireincidència delictiva, especialment en delictes contra el patrimoni, que entra en vigor aquest divendres, però reclama més recursos i coordinació judicial per garantir-ne l'eficàcia.
La patronal considera que aquesta reforma respon a una problemàtica real i creixent que "afecta directament el teixit empresarial, especialment el comerç de proximitat, a més de la convivència i la percepció de seguretat als municipis", informa en un comunicat aquest dijous.
Entre les mesures adoptades, Pimec destaca el reforç penal davant la reiteració de furts i estafes, inclosos els de baixa quantia però recurrents, la incorporació de supòsits agreujats, com substraccions de telèfons mòbils o en explotacions agràries, o la possibilitat que els ajuntaments exerceixin accions penals en casos de furts "reconeixent el seu paper clau en la detecció d'aquest fenomen".
No obstant això, Pimec adverteix que "l'èxit real de la reforma dependrà de la seva aplicació efectiva" i, en aquest sentit, subratlla la necessitat d'incrementar les dotacions de mitjans materials i humans als jutjats, per evitar col·lapses i garantir respostes àgils.
També opta per millorar la coordinació entre els òrgans judicials i policials, a més dels sistemes d'informació compartida a tot el territori, i assegurar el desplegament efectiu del compromís anunciat de 500 jutges nous durant aquest any, com un element clau per reforçar el sistema.