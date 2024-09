Pimec celebra l'acord de les pensions però lamenta que no s'abordi l'absentisme

Creu que l'acord ofereix eines de flexibilització per a les empreses

Pimec ha valorat positivament l'acord de les pensions assolit entre el Govern central i els agents socials perquè ofereix eines de flexibilització per a les empreses, però ha considerat "incomprensible que s'hagi perdut l'oportunitat d'abordar el greu problema de l'absentisme".

En un comunicat aquest divendres, la patronal veu bé que l'acord de les pensions permeti a les empreses retenir els treballadors sènior "alhora que es facilita una transició més gradual cap a la jubilació".

Per Pimec, "això suposa un avantatge per a les empreses de sectors amb escassetat de mà d'obra qualificada", ja que permet mantenir el talent alhora que es contribueix a formar les noves generacions.

Així mateix, ha opinat que els incentius per endarrerir la jubilació ofereixen més opcions per planificar la substitució generacional, i ha dit que la reducció de l'edat en feines feixugues pot impactar en sectors com la construcció.

COL·LABORACIÓ AMB LES MÚTUES

En referència al paper de col·laboració de les mútues amb els serveis públics de salut en la gestió de la incapacitat temporal, ha recordat que és "una demanda llargament reivindicada" per Pimec, però ha dit que és insuficient.

Ha destacat la necessitat que les mútues puguin gestionar les altes, les baixes, i també les confirmacions de les baixes laborals, especialment les de curta durada, "que són la majoria".

D'altra banda, la patronal ha considerat que l'acord demostra que la falta d'entitats representatives de les pimes en el diàleg social provoca que no es gestionin els "problemes reals de les empreses, com l'absentisme laboral per incapacitat temporal".