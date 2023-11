BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha celebrat que el Govern hagi acordat assumir la gestió de la formació bonificada de les empreses de Catalunya, en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha assegurat que això "pot contribuir" a la millora de la competitivitat i les habilitats professionals dels treballadors.

Pimec ha defensat que va proposar la mesura per "millorar la utilització del crèdit per a la formació" en el Consell del Diàleg Social per als pressupostos del 2023.