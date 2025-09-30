Pimec celebra que Europa s'obri a millorar l'accés de les pimes a la contractació pública

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha celebrat aquest dimarts que el Parlament Europeu, a través del seu informe sobre la reforma de la directiva de contractació pública, hagi incorporat "reivindicacions històriques" de la patronal relacionades amb un millor accés de les pimes a la contractació pública, informa en un comunicat.
Segons afirma, el document inclou mesures seves, com la limitació de la importància del criteri econòmic per incentivar una qualitat més gran del servei i la protecció de l'ocupació en la contractació; l'actualització dels contractes en cas d'increments "desproporcionats" dels costos.
També incorpora l'obligació de dividir els contractes en lots per evitar la concentració, millorar l'accés a les empreses amb menys dimensió i establir criteris per a una subcontractació "més transparent".
En relació amb la transició digital, el Parlament Europeu impulsa la creació d'un "passaport digital de contractació", juntament amb eines d'intel·ligència artificial que redueixin la burocràcia administrativa del teixit empresarial.
El president de la Comissió de Col·laboració Pública i Privada de Pimec, Josep Tres, ha valorat positivament que s'incloguin aquests plantejaments, però ha insistit en la necessitat de la reserva obligatòria d'una quota mínima del 25% per a pimes en la contractació pública "fins a arribar a la seva aportació real en el PIB".