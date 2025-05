Pimec calcula que la reducció de la jornada laboral requerirà temps

La Mesa del Congrés ha tornat a ampliar aquest dimarts el termini per presentar esmenes a la llei

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Pimec considera que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals que planteja el Govern central és actualment "inviable" i calcula que la seva tramitació al Congrés requerirà temps, però no descarta que els grups parlamentaris puguin arribar a diferents acords a través d'esmenes per aprovar-la.

Coincidint amb una ronda de trobades a la cambra baixa amb els grups parlamentaris sobre aquest assumpte, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit que veu factible un consens sobre aquesta llei mitjançant la presentació de diferents esmenes al text, sobretot tenint en compte que la Mesa del Congrés ha ampliat el termini de presentació d'esmenes al text una setmana més.

"Avui han ampliat el període d'esmenes i jo crec que això el que ens indica és que estan passant coses", ha comentat Cañete, que no obstant això creu que les negociacions requeriran temps perquè Junts per ara ha dit que rebutja frontalment la norma i preveu presentar una esmena de totalitat per retornar la llei al Govern central. Tot i així, ha insistit que "es pot fer una reforma de la llei si és a través d'esmenes".

TAL COM ESTÀ ÉS "INVIABLE"

Pimec s'ha reunit aquest dimarts amb el PP i també se citarà amb el PNB i Sumar per traslladar-los que tal com s'ha formulat la norma "és absolutament inviable" per a les pimes. Això mateix ha traslladat en anteriors reunions al PSOE, ERC i Junts.

Entre les crítiques, el president de la patronal ha assenyalat que la norma no es pot fer "d'avui per demà" perquè no hi ha capacitat d'adaptació per a molts sectors. En aquest sentit, defensa que una proposta d'aquesta mena s'ha de portar al diàleg social i que siguin les patronals i els sindicats els qui la tractin.

Així mateix considera que caldria concedir espai i temps a les petites empreses perquè puguin dur a terme aquesta reducció de la jornada sense que sigui inviable, sobretot en sectors de mà d'obra intensiva com les empreses de neteja.

Amb tot, ha recordat que si la reducció de jornada comporta la contractació de més gent es produirà un altre obstacle, ja que "un dels principals problemes" de les pimes és trobar gent per treballar i, a més, l'absentisme laboral "s'ha doblat" els últims anys.

"Haurien de tenir en compte factors com l'absentisme o la productivitat, que és un element absolutament essencial", ha postil·lat. D'altra banda, ha comentat que una de les propostes inviable per a les pimes és el control horari que pretén implantar el Ministeri de Treball.