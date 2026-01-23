Pimec calcula un impacte econòmic diari de 9 milions pel tall de Rodalies i l'AP7

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Pimec estima que la interrupció del servei de Rodalies i el tall parcial de l'AP7 generen un impacte econòmic diari de 8.952.227,83 euros en termes de producte interior brut (PIB) i de 5.988.688,75 euros en costos laborals, ha explicat aquest divendres en un comunicat.
Les estimacions, elaborades per l'Observatori de la Pime de Catalunya, es basen en un càlcul dels costos laborals derivats dels retards dels treballadors afectats que han acudit a mitjans de transport alternatius, amb una mitjana de 60 minuts de demora per persona, a més del temps addicional de recórrer a vies alternatives a l'AP7.
"Més enllà de l'impacte directe sobre la ciutadania, aquesta situació comporta uns costos molt rellevants per a l'economia i el teixit empresarial, especialment per a les petites i mitjanes empreses, que tenen menys capacitat d'adaptació en aquesta mena d'incidències", explica la patronal.
Respecte a les absències provocades per la suspensió de Rodalies, Pimec ha recomanat a les empreses que les derivades de la impossibilitat d'arribar a la feina es considerin degudament justificades quan s'acreditin, "sense que això comporti conseqüències disciplinàries ni laborals".
La patronal ha recordat, no obstant això, com que les autoritats no han emès cap indicació de restricció general dels desplaçaments, aquestes absències no tenen la consideració de permisos retribuïts, per la qual cosa les hores no treballades "hauran de ser objecte de recuperació o reorganització".