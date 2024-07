Pimec i CaixaBank Dualiza presenten la nova FP a empresaris del Vallès Oriental (Barcelona)

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec i CaixaBank Dualiza han organitzat un acte a Granollers (Barcelona) per presentar la nova formació professional (FP) dual a les principals associacions empresarials del Vallès Oriental (Barcelona), ha informat la patronal en un comunicat aquest dijous.

L'acte ha servit per presentar "els principals avantatges d'impulsar l'FP dual", a més dels canvis que introduirà la nova llei, que es preveu que s'aprovi definitivament al setembre.

Forma part de la col·laboració entre l'organització i l'entitat per "promoure l'FP com a via fonamental de captació de talent" per a les empreses per la col·laboració amb els centres educatius.

La voluntat és que es tradueixi en la transferència mútua de coneixements per a la formació dels treballadors, a més d'estades de docents en l'empresa o el disseny i desenvolupament de projectes innovadors i reptes empresarials.

L'objectiu és contribuir a "facilitar talent adaptat a les necessitats del mercat laboral amb les particularitats locals".