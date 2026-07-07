Pimec i Banc Santander signen un conveni per facilitar el finançament de pimes i autònoms

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Pimec i Banc Santander han tornat a signar un conveni de col·laboració per facilitar l'accés al finançament a les micro, petites i mitjanes empreses i als autònoms de Catalunya, informa en un comunicat la patronal aquest dimarts.
Així, a través de l'acord, Banc Santander posarà a disposició dels associats de Pimec una "oferta específica" de solucions financeres adaptades a les seves necessitats, mentre que la patronal donarà difusió de les condicions preferencials acordades entre les dues entitats perquè les empreses associades interessades les puguin conèixer.
Amb la renovació de la col·laboració, subscrita pel president de Pimec, Antoni Cañete, i la directora territorial de Banc Santander a Catalunya, Sonia Colomar, totes dues entitats volen impulsar l'accés a recursos per afavorir el creixement, la inversió i l'activitat de les empreses en un entorn "cada vegada més competitiu".