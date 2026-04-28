Pimec assegura que les empreses catalanes tenen "dificultats" per cobrir vacants

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha lamentat l'augment de l'atur a Catalunya fins al 10,12% mentre que les empreses catalanes "expressen reiteradament les dificultats que tenen per cobrir llocs de feina".
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostra un augment del 24,24% en el nombre de desocupats a Catalunya en el primer trimestre respecte al trimestre anterior, fins als 435.600.
Així mateix, la patronal considera que aquest increment no es produeix per la conjuntura global ni econòmica actual, que sí afecta alguns sectors d'activitat: "És la conseqüència que no sempre som capaços d'activar les persones en atur".