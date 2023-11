Pimec assegura que els atacs informàtics van créixer un 30% a Catalunya el 2022

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha assegurat que els atacs informàtics van créixer un 30% a Catalunya el 2022, la qual cosa suposa riscos empresarials, en un comunicat aquest divendres.

Ha alertat que, segons un informe de Hiscox, el cost de cada ciberatac per a les empreses d'entre 10 i 50 treballadors va créixer un 49% l'any passat, fins als 23.374 euros.

Per això, la patronal ha defensat la ciberseguretat "com un element estratègic i fonamental" per a la protecció de dades i dels processos de les pimes.

L'organització preveu fer propostes a les administracions perquè es prioritzin les polítiques públiques i els recursos necessaris per impulsar mesures que resolguin aquesta problemàtica.

Pimec ha recordat que té un servei de ciberseguretat a disposició de les empreses i que ofereix informació actualitzada per afavorir les bones pràctiques en aquest àmbit.