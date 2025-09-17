Pimec anirà als tribunals si no entra al CES abans de finals d'any

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que la patronal anirà als tribunals si no entra al Consell Econòmic i Social (CES) abans de finals d'any.
Ho ha dit a la premsa després de la presentació de l'Anuari de la Pime Catalana, en què també han participat el secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert; el director territorial a Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, i el president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat.
Cañete ha recordat que hi ha el compromís que Pimec entri al CES durant aquest any i ha dit que "si no passa, Pimec prendrà les decisions que calgui", de la mateixa manera que ja va fer a Catalunya en el seu moment.
Ha recordat que l'organisme té el consell caducat des de principis d'any i que el mandat de l'actual president va acabar al juny.
El Consell de Ministres va aprovar fa més d'un any que dins l'òrgan consultiu hi han de ser les organitzacions empresarials considerades 'més representatives' en l'àmbit autonòmic --com Pimec--, tot i que les patronals CEOE i Cepyme s'hi han oposat.