Pimec i Anafric s'alien per traslladar les demandes del sector ramader a les institucions europees

El president d'Anafric, José Friguls
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Pimec i l'associació empresarial càrnia Anafric han formalitzat una aliança estratègica en l'àmbit europeu que permetrà traslladar les demandes del sector ramader espanyol a les institucions europees (Parlament i Comissió Europea, a més de contacte amb els europarlamentaris).

En un comunicat aquest divendres, Anafric valora que l'acord li facilita l'accés a la delegació de Pimec Europa com a "plataforma de suport i acompanyament a les associacions membres".

Ha destacat que aquesta aliança reforça la seva "capacitat de representació i incidència" davant les institucions europees i que contribueix a una defensa més eficaç dels interessos de les pimes en l'àmbit comunitari, en les seves paraules.

