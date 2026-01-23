Pimec i Anafric s'alien per traslladar les demandes del sector ramader a les institucions europees

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Pimec i l'associació empresarial càrnia Anafric han formalitzat una aliança estratègica en l'àmbit europeu que permetrà traslladar les demandes del sector ramader espanyol a les institucions europees (Parlament i Comissió Europea, a més de contacte amb els europarlamentaris).
En un comunicat aquest divendres, Anafric valora que l'acord li facilita l'accés a la delegació de Pimec Europa com a "plataforma de suport i acompanyament a les associacions membres".
Ha destacat que aquesta aliança reforça la seva "capacitat de representació i incidència" davant les institucions europees i que contribueix a una defensa més eficaç dels interessos de les pimes en l'àmbit comunitari, en les seves paraules.