Pimec alerta de l'encariment de l'habitatge i de l'aplicació dels aranzels

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha alertat que l'encariment de l'habitatge "pot convertir-se en un factor estructural de pressió inflacionaria" i que l'entrada en vigor dels aranzels imposats per Estats Units sobre els productes europeus pot arrossegar, en paraules seves, un increment dels costos comercials.
Ho ha manifestat aquest dimecres en un comunicat, després de conèixer-se les dades de l'Índex de Preus de Consum (IPC) de juliol de 2025, que a Catalunya s'ha situat en el 2,3%, tres dècimes més que al juny (2%), i que indiquen que els preus que més han pujat respecte al mateix mes de l'any passat han estat els de l'habitatge (5,1%).
"Els elevats preus, especialment en algunes zones de Catalunya, obliguen a moltes empreses a revisar a l'alça les remuneracions dels seus treballadors per mantenir la seva capacitat adquisitiva, fet que pot provocar un nou augment dels costos laborals", ha apuntat la patronal.