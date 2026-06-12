Pimec alerta que la inflació s'allunya de l'escenari de moderació previst

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Pimec ha alertat que la persistència dels preus per sobre l'objectiu "allunya l'economia de la moderació que s'esperava a començament d'any" i confirma un repunt de la inflació subjacent.
Ha reaccionat així a la publicació aquest divendres de l'IPC, que a Catalunya va pujar fins al 3,1% al maig respecte a un any abans, una dècima per sobre respecte a l'abril (3%).
La patronal ha demanat una resposta coordinada que actuï sobre l'origen dels costos, una fiscalitat "que no converteixi la inflació en una pujada encoberta d'impostos", i mantenir el suport al transport professional durant l'estiu si el conflicte a l'Orient Mitjà no s'aclareix.