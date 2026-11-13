Pimec alerta que la inflació "pressiona els marges de les empreses"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha alertat que l'encariment dels costos està pressionant els marges de les empreses i ha reclamat que "es concreti urgentment què passarà amb les rebaixes fiscals dels carburants a partir del gener".
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació, aquest divendres, de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que va pujar fins al 4,8% a l'octubre respecte a un any abans, tres dècimes per sobre de la dada del setembre (4,5%).
Ha afegit que les empreses han de triar entre repercutir l'augment de costos en els previs o absorbir-ho a costa dels marges i que la persistència de la inflació pot afectar la rendibilitat i la capacitat d'inversió.