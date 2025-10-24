Pimec alerta sobre el "desajust" entre el creixement econòmic i les dinàmiques de l'ocupació

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha alertat sobre el "preocupant desajust" entre el creixement de l'economia catalana i el comportament del mercat de treball, informa la patronal en un comunicat aquest divendres.
Així ho ha manifestat arran de les dades de l'enquesta de població activa (EPA) publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revela que l'atur a Catalunya va pujar en 3.800 persones durant el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,18%.
"Tenim empreses que generen activitat econòmica i tenen llocs de feina per cobrir i una perspectiva de creixement econòmic optimista, però també la pitjor dada d'atur des del 2012", ha afirmat Ginesta, qui ha instat a disposar d'unes polítiques públiques que donin suport al creixement econòmic i als desocupats.