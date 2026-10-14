Pimec alerta d'efectes de segona ronda en la inflació per l'encariment de l'energia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha alertat que l'encariment dels preus de l'energia "es comença a estendre a la resta de preus" i que manté la pressió sobre les empreses.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que a Catalunya va pujar fins al 4,5% al setembre respecte a un any abans.
La patronal ha advertit que la moderació que es preveu per a l'octubre "respondrà sobretot a aquest efecte base i a les rebaixes fiscals, no a una correcció de fons".