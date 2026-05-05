Pimec afirma que l'estacionalitat i l'atur juvenil condicionen el creixement econòmic

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Pimec ha assegurat que les dades d'atur del mes d'abril confirmen el creixement econòmic, però també factors estructurals que el condicionen: "L'estacionalitat, l'elevat atur que ens fa perdre competitivitat i un atur juvenil alt".
La patronal ha valorat les dades de l'atur del mes d'abril, que va baixar en 8.949 persones a Catalunya (-2,77%), després de caure un 1,15% el mes anterior, i que situa el nombre total de desocupats en 314.527.
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha lamentat que, malgrat el bon comportament econòmic que es confirma amb l'increment de l'afiliació, l'atur és massa elevat "mentre hi ha dificultats per part de les empreses per cobrir llocs de feina".