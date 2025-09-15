Pimec i AEGA-CAT s'associen per enfortir a la comunitat empresarial gallega a Catalunya

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha incorporat a l'Associación de Empresarios Gallegos de Catalunya (AEGA-CAT) com a nou soci amb l'objectiu de sumar sinergies per enfortir la comunitat empresarial gallega present a Catalunya.
Ambdues entitats col·laboraran per reforçar les empreses i autònoms, potenciar la seva presència i representativitat institucional i realitzar accions conjuntes en benefici de l'economia, informa la patronal en un comunicat aquest dilluns.
L'acord contempla, entre altres punts, posar a la disposició de l'AEGA-CAT els programes i serveis de Pimec en diversos àmbits, valorar sinergies en l'àmbit de la formació i la representació de l'empresariat gallec a Catalunya en els espais de decisió empresarials i econòmica.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que aquesta aliança permetrà "reforçar la representativitat de les pimes i els autònoms gallecs a Catalunya, aportant pluralitat i major capacitat de resposta a les seves necessitats".
Per la seva banda, el president de l'AEGA-CAT, Amancio López, ha valorat que aquest acord permetrà a l'associació "sumar forces, accedir a nous recursos i projectar amb més intensitat la veu i el valor dels empresaris i professionals gallecs en un entorn econòmic cada vegada més competitiu i exigent".