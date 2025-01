Pimec adverteix que la reducció de l'atur no és "una millora real" del mercat de treball

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha destacat que tot i amb la reducció positiva de l'atur per sota del 8% "no es reflecteix en una millora real del comportament del mercat de treball", i ha lamentat que aquesta reducció no és qualitativa perquè ha baixat la taxa d'activitat.

Ha reaccionat així en un comunicat d'aquest dimarts a l'enquesta de població activa (EPA), segons la qual la taxa d'atur es va reduir fins al 7,87% a Catalunya --respecte al 8,83% del tercer trimestre del 2024--, fins a arribar als 329.300 desocupats.

Ha recordat que el segon trimestre del 2007 Catalunya va registrar una taxa d'atur del 6%: "Necessitaríem 77.000 ocupats més per situar-nos en aquell moment i encara no arribaríem a la taxa d'atur dels països competitius del nostre entorn".