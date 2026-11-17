David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha advertit que el nou increment del 5,3% del salari mínim interprofessional (SMI), aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, redueix el marge de la negociació col·lectiva i repercuteix "injustament" en la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris a les empreses.
L'organització empresarial considera que aquesta situació "és especialment preocupant per a les pimes, que ja estan fent un esforç important per millorar les retribucions dels seus treballadors i treballadores", informa en un comunicat.
En aquest sentit, assenyala que les pimes destinen prop del 80% del valor afegit brut (VAB) que generen a les despeses de personal, una situació que "limita la seva capacitat per continuar assumint increments de costos laborals sense comprometre la competitivitat".
La pèrdua de poder adquisitiu s'explica en gran mesura, segons Pimec, en la fiscalitat de l'IRPF ('fiscal drag'), per la no deflactació de tarifes, "cosa que redueix l'impacte de les pujades salarials sobre el poder adquisitiu real dels treballadors i genera una pressió addicional per revisar les retribucions".
Les empreses, detalla la patronal, "ja destinen el doble del salari que rep el treballador a costos laborals" i considera que la millora del poder adquisitiu no només pot descansar en els increments salarials, sinó que també requereix mesures de les administracions per contenir el cost de la vida, especialment en àmbits com habitatge i energia.