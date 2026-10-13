Pilarín Bayés i Pere Portabella, entre els premiats amb la Medalla d'Honor del Parlament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha acordat per unanimitat concedir la Medalla d'Honor en la categoria d'or a la il·lustradora Pilarín Bayés, al director de cinema, productor i polític Pere Portabella, a l'Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya (CEC).
En una compareixença aquest dimarts en la cambra catalana, el president del Parlament, Josep Rull, ha explicat que els atorguen aquest reconeixement per la seva contribució i el paper determinant en el compromís amb Catalunya, el coneixement del territori, la defensa de les llibertats, la memòria democràtica i la preservació de la identitat i cultura catalanes.
Concretament, de Pilarín Bayés ha destacat que és una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria i més d'un miler de llibres il·lustrats, i que la seva obra ha contribuït a crear "l'imaginari visual de diverses generacions de catalans, amb l'ús del dibuix com una eina d'educació, divulgació i transmissió de la llengua, la història i la cultura popular de Catalunya".
Sobre Portabella, Rull ha assegurat que va ser una figura clau per a la recuperació de les llibertats democràtiques, la cultura catalana i, en la política, durant el final del franquisme i la transició: el 1976 va entrar a l'hemicicle del Parlament, que era tancat des del 1938, i va participar en l'organització i direcció de la rebuda de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas a Barcelona.
De l'Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme n'ha recalcat els 50 anys que porten treballant per la recuperació de la memòria democràtica, la transmissió de testimonis i l'educació així com la seva solidaritat amb els presos polítics durant la dictadura, la reivindicació de justícia i reparació de les persones represaliades i la preservació i transmissió de la memòria democràtica.
També ha reivindicat el paper de l'Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya per la dignificació del Fossar de la Pedrera i la recuperació de la memòria de les persones executades pel franquisme, així com la investigació històrica, la reivindicació de la nul·litat dels judicis franquistes, la reparació de les víctimes i la participació en les polítiques públiques de memòria democràtica.
I del Centre Excursionista de Catalunya, Rull ha exposat que és una de les entitats més representatives de la societat civil catalana "amb 150 anys d'història que ha contribuït a conèixer, estudiar i divulgar el territori català i, alhora, convertir-se en un espai de trobada entre excursionisme, ciència, cultura i llengua".
DES DE L'ANY 2000
El Parlament lliura la Medalla d'Honor des de l'any 2000 a personalitats o institucions que, al seu judici, mereixen un reconeixement excepcional: el primer a rebre-la va ser el sacerdot i Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, i l'any passat es va concedir a la Federació d'Ateneus de Catalunya i a la doctora en informàtica i experta en Intel·ligència Artificial (IA), Karina Gibert.
L'any passat, a més, es va desvincular la concessió de les medalles de la Diada de Catalunya per donar excepcionalitat a l'acte.