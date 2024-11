Pilar Sánchez Acera dimiteix com a consellera de Paradores després de publicar-se els seus missatges amb Lobato

MADRID 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'assessora de La Moncloa Pilar Sánchez Acera ha dimitit com a consellera de l'empresa pública Paradores després de la polèmica pels seus missatges a l'exlíder dels socialistes madrilenys Juan Lobato sobre la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dimissió va ser publicada aquest divendres al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) sota l'epígraf 'Cessacions/Dimissions' juntament amb el d'una altra consellera.

La sortida de Sánchez Acera de Paradores s'ha produït el mateix dia en què l'exsecretari general del PSOE a Madrid Juan Lobato ha entregat l'acta notarial que reflecteix que li va enviar el mail en el qual Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, reconeix delictes fiscals.

L'alt càrrec socialista segueix sent cap de gabinet d'Óscar López com a ministre de Transició Digital.

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM) va sol·licitar aquest divendres al jutge del Tribunal Suprem (TS) que investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que imputi l'assessora de La Moncloa en considerar que es tracta d'una diligència "útil, necessària, pertinent".

"La raó estreba que, de les manifestacions abocades pel testimoni Lobato, es desprèn la necessitat de recaptar declaració de qui fos interlocutora en les comunicacions via Whatsapp", de les quals es desprèn que Sánchez Acera va ser "font" del "document nuclear objecte de les perquisicions d'instrucció", diu.

L'ICAM dona aquest pas després que aquest divendres Lobato ha declarat com a testimoni en el cas en què Hurtado investiga García Ortiz i la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, per la presumpta filtració a la premsa de la cadena de mails entre la defensa de González Amador i el fiscal del cas en què se l'investiga per delictes fiscals, Julián Salto, per intentar arribar a un acord.