Pilar Díaz (PSC) afirma que la "Generalitat necessita als municipis" en la crisi de l'habitatge

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La nova delegada del Govern a la província de Barcelona, Pilar Díaz (PSC), ha afirmat que la "Generalitat necessita als municipis" en la crisi de l'habitatge, textualment, la qual creu que s'ha d'abordar des de la col·laboració públic-privada.

"Una de les primeres preocupacions de la ciutadania és la crisi d'habitatge en una zona molt tensionada com és la Gran Barcelona. I per donar solucions no podem fer-ho sols", ha sostingut en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

A més de l'habitatge, la també exalcaldessa d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha destacat la millora de l'eficiència dels serveis públics com una prioritat del seu mandat, entre ells la seguretat ja que, segons indica, "tant alcaldes com a veïns" l'hi han traslladat.

Ha defensat impulsar un "canvi molt important" en el finançament dels municipis que, si bé ha opinat que és lògic que la Generalitat confiï en ells per desplegar serveis, no pot passar que se'ls cedeixin competències i no recursos.

"Això ho té molt clar el president (Salvador Illa). La Reserva Pública de Sòl és un exemple. El que cal és lleialtat institucional entre Govern i ciutats", ha assenyalat Díaz.